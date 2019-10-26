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Irak'ta halk sokakta! Ölü sayısı yükseldi

Irak'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:45
Irak'ta halk sokakta! Ölü sayısı yükseldi

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 30 gösterici yaşamını yitirdi.

Olaylarda çoğu açılan ateş veya atılan gaz kapsülleri nedeniyle olmak üzere aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 312 kişi yaralandı.

Daha önce yapılan açıklamada gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 2 bin 47 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gösteriler nedeniyle Basra, Vasıt, Musenna, Babil, Divaniyye, Zikar ve Meysan vilayetlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilmişti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocuların, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalıştığı, binadan da göstericilere ateş açıldığı belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki protestocuların, Asayib Ehlilhak Hareketi'nin yanı sıra Bedir Örgütü, Irak Hizbullah Örgütü, Dava Partisi ve diğer Şii parti binalarına da girerek, söz konusu binaları ateşe verdiği ifade edilmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:45
  1. Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
  2. Basra
  3. Vasıt
  4. Musenna
  5. Babil
  6. Divaniyye
  7. Zikar
  8. Meysan
  9. Asayib Ehlilhak Hareketi
  10. Bedir Örgütü
  11. Irak Hizbullah Örgütü
  12. Dava Partisi
  13. Şii parti

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