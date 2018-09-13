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Komşuda halk sokaklara döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Yunanistan'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşların arttırılmasını isteyen halk sokaklara döküldü. Göstericiler, "Kemer sıkmaya, kesintilere hayır! Maaşlara zam" sloganları atarak meclis binasına yürüdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:46
Komşuda halk sokaklara döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da maaşların artırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce kişi gösteri düzenledi.  

Sendikaların çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, meclis binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü. 

Göstericiler, "Kemer sıkmaya, kesintilere hayır! Maaşlara zam" sloganları atarken, toplu iş sözleşmeleri ve asgari ücrette artış talebinde bulundu. 

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi. 

KURTARMA PROGRAMINDAN YENİ ÇIKILDI

Kurtarma paketi programının 20 Ağustos'ta resmi olarak sona ermesiyle programdan çıkan son ülke olan Yunanistan'da, yüksek vergiler, kesintiye uğrayan maaşlar ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonomik zorluklar yaşanmaya devam ediyor. 

Yunanistan hükümeti, gelecek yıldan itibaren vergi indirimleri ve asgari ücret artışı vaatlerinde bulunduğu kurtarma paketi sonrası için ekonomik paket açıklamıştı. 

Öte yandan, Yunanistan'ın kreditörlerinin temsilcileri, program sonrası ekonomik vaatlere ilişkin denetim ve müzakereleri kapsayan görüşmelerde bulunmak için Atina'ya gelmişti.

 
Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:46
  1. Yunanistan
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