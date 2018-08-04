Komşuda halk sokağa indi: Başkanlık sistemi istiyoruz!

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, parlamenter sistemin kaldırılarak başkanlık sistemine geçilmesi için gereken anayasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Gösterinin düzenlendiği bölgedeki ana cadde, emniyet güçleri tarafından kapatılırken hükümet merkezi ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden köprülerde de yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

"PARLAMENTER SİSTEMDE KRİZLERDEN BAŞKA BİR ŞEY ELDE EDEMEDİK"

AA muhabirine konuşan Fettah el-Ubeydi isimli gösterici, "Bugünkü en önemli talebimiz ülke yönetimi için başkanlık sisteminin benimsenmesidir. 15 yıllık parlamenter sistemde krizler ve ülkenin kötüye gitmesinden başka bir şey elde edemedik" dedi.

Taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kararlı olduklarını göstermek için bugün burada toplandıklarını belirten Ubeydi, hükümetin eylemcilerin taleplerini yerine getirmediğini sadece vaatlerde bulunarak durumu kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.