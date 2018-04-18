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Komşuda grev var!

Yunanistan'da denizciler bir günlük greve gitti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:05
Komşuda grev var!

Yunan Denizciler Federasyonu (PNO),  yabancı bandıralı gemilerin iç hatlarda taşımacılık yapmasına izin verilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla grev kararı alındığını bildirdi.

Federasyon, Yunanistan ve İtalya arasında sefer yapan gemilere getirilen personel alımındaki özel koşulları da eleştirdi.

Grev nedeniyle ülke genelinde gemiler limanlarda demirli kaldı, ana kara ile adalar arasındaki deniz bağlantısı kesildi. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:05
  1. Yunanistan

YORUM YAZ

  • kayakaya20 dk önce
    Yunan kafirine komşu yazmayın. başucumuzdaki düşman yazın. hiç kimse bi hiristiyan komşu yada dost sayamaz . mutlaka ülkeye oyun içindedirki hep oyunu onlar oynadı artık sıra bizde
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