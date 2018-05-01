Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Komşuda göstericiler hükümeti protesto etti! Gemi seferleri durdu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçi ve memurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto etti.

01 Mayıs 2018 Salı 15:29
Komşuda göstericiler hükümeti protesto etti! Gemi seferleri durdu

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen farklı meslek gruplarından çalışanlar ve öğrenciler, başkent meydanlarını doldurdu.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda göstericiler, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

Bazı gruplar ise NATO karşıtı sloganlar atarak ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. 

Gösteriler sonrasında, bir grup gösterici ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Molotofkokteyli ve taşlarla polise saldıran göstericilere, Yunan çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.  

Öte yandan, liman işçilerinin grevi nedeniyle ülkede gemi seferleri durdu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:29
  1. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde şarampole devrilen TIR'dan sağ kurtuldu
    1. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde..
    2. Soma'da ev yangını: 4 kişi yaralı
    3. Beşiktaş Şenol Güneş için kararını verdi
    4. İran'dan İsrail'e sert tepki: Yalancı..
    5. Yaya geçidinde ilginç uygulama!
    6. Eyüp Sultan’da Berat coşkusu
    7. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver..
    8. Yabancı dil öğrenmenin şartı
    9. Yıldırım çobanı yaraladı, 64 koyunu tele
    10. "Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda"
    11. Beşiktaş'ta kritik toplantı!
    12. Temel Reis'e kötü haber: Seçim..
    13. Unutkanlık neden olur? Unutkanlığın..
    14. Arnavutluk'tan yeni 'Türkiye' mesajı!
    15. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2018..
    16. Apple'ı çifte patent davası
    17. Bakan Sarıeroğlu'ndan önemli..
    18. At kızı hem üstünden attı hem..
    19. Trabzon'da 4 kadın, kamyonlardan tuğla..
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal..
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    SP'de istifa! 'Erdoğan'a destek vereceğim'
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!