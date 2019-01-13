Yunanistan'da devlet televizyonunu işgal ettiler!
Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasını bastı. Eylemciler televizyonun haber bülteninin sunulduğu stüdyosunu canlı yayında işgal etti.13 Ocak 2019 Pazar 07:14
ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi.
"Teröre geçit yok"
Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.
'Taleplerini canlı yayında açıkladılar'
Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı.
Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.
Yunanistan'da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da protesto eylemi düzenlemişti.
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