Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da deprem! 76 kişi yaralandı

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde bu sabah meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
İran'da deprem! 76 kişi yaralandı

İran devlet televizyonu, merkez üssü Siseht kenti olan depremde ilk belirlemelere göre 2'si ağır 76 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiği belirtilirken yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde yerel saatle 08.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:15
  1. İran
  2. deprem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    1. İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    2. Bizim Toptan online satışı ikiye katladı
    3. Yıldız futbolcunın ayrılığı..
    4. Esporda dev işbirliği
    5. Geçişler durdu! Dev gemi İstanbul..
    6. Komşuda deprem! Onlarca kişi...
    7. Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık..
    8. 5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı
    9. Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar
    10. Veriler açıklandı... Avrupa veled-i..
    11. Halka arzlar iştah kabartıyor
    12. İzmir'de deprem!
    13. Dünyanın en büyük inşaat gemisi..
    14. Bakan'dan borç yapılandırması..
    15. İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı
    16. Pes dedirtecek vicdansızlık! Çöpte..
    17. Emeklilerin ikramiyelerini ne zaman..
    18. 3. Havalimanı'nda yeni kriz! Taksi..
    19. HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    20. FETÖ'nün ABD'deki iki elebaşı böyle..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!