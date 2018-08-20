Komşuda bir dönem sona erdi

Euro bölgesinin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'ın, içine düştüğü borç krizinin sürekli etkileriyle mücadelesine yardımcı olmak için Ağustos 2015'te kabul edilen üç yıllık kurtarma programından başarıyla çıktığını açıkladı.



ESM yönetim kurulu başkanı Mario Centeno bugün yaptığı yazılı açıklamda, "Bugün ESM programını, bundan sonra ek kurtarma programlarına başvurmadan, güvenle sonuçlandırabiliriz. 2010 başından bu yana ilk kez Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.



Centeno, "Bu Yunan halkının olağanüstü çabaları, mevcut Yunan hükümeti ile iyi bir işbirliği ve Avrupalı ortakların kredi verme ve borç silme yollarıyla sağladığı destek sayesinde mümkün oldu" dedi.



ESM, Yunanistan'da makroekonomik uyum ve bankaların yeniden sermayelendirilmesini desteklemek amacıyla üç yıl boyunca 61.9 milyar euro harcadı.



Fon, program kapsamında Atina'ya verilecek olan 24.1 milyar euroya artık gerek kalmadığını bildirdi.