0553 313 94 23

Yunanistan'da bir asker ve bir İngiliz, casusluk suçlamasıyla gözaltında

Yunanistan medyası, Evros ilinde Bosna (Nea Vissa) kasabası yakınlarındaki askeri bölgede fotoğraf çeken bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuşun casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

22 Ocak 2019 Salı 14:49
Yunanistan'da bir asker ve bir İngiliz, casusluk suçlamasıyla gözaltında

Yunanistan’da, Türkiye sınırındaki askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Evros ilinde Bosna (Nea Vissa) kasabası yakınlarındaki askeri bölgede fotoğraf çekerken yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Kumçiftliği (Orestiada) Savcılığına sevk edilen 25 yaşındaki İngiliz vatandaşı ve Yunan Hava Kuvvetleri mensubu 29 yaşında başçavuş hakkında “devlet sırlarını ihlal ve casusluk” suçlamasıyla cezai kovuşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Yunan gizli servisi tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 Yunanistan’ın Veria bölgesindeki bir göçmen kampında görev yaptığı belirtilen Yunan asker ile aynı bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuna üyesi olduğu belirlenen İngiliz vatandaşının insan kaçakçılığıyla ilgili olması ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:49
  1. Yunanistan
  2. casusluk suçlaması
  3. gözaltı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon bölge" haline getirdi
    1. İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon..
    2. Bir ilçe küçük kıza ağladı! Doktoru..
    3. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
    4. ANALİZ- Finans piyasalarında algoritma..
    5. Annesini öldüren sanığa..
    6. İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın..
    7. PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza
    8. "1 Şubat'tan itibaren bütün..
    9. Lübnan'da "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi"
    10. Türkiye 2018'de Özbekistan'ın dördüncü..
    11. Özhaseki açık açık uyardı: Bazı..
    12. MHP'nin Belediye Başkan adayı vefat etti
    13. Mısır'da devrim gençliğinin hayal..
    14. Filistinli mahkumlar İsrail’in..
    15. Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP,..
    16. PFDK açıkladı! Tükürüğe 4 maç ceza
    17. DÜZELTME
    18. PFDK rakibine tüküren Diagne'ye acımadı!
    19. Nazlı Ilıcak'ın "gizli bilgileri..
    20. "Cumhurbaşkanımız sorunlar karşısında..
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık