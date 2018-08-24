Komşuda Batı Nil Virüsü salgını: 11 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da yaz başından itibaren "Batı Nil Virüsü" salgınında 11 kişi yaşamını yitirdi. Virüs sebebiyle ölümlerin 2012'den beri en yüksek sayıya ulaştığı kaydedildi.

2012'de 161 kişiye bulaşan salgında 18 kişi yaşamını yitirmişti. Öte yandan, virüsün insanlarda semptom göstermemesi bulaşan kişi sayısının tam olarak bildirilememesine yol açıyor.