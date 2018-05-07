Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Komşu'da anket: Halkın yüzde 87'si Türkiye'yi düşman...

Yunanlıların % 87'si Türkiye'yi düşman görüyor Yunanistan'da vatandaşların yüzde 87'si Türkiye'yi ‘düşman' olarak görüyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:53
Komşu'da anket: Halkın yüzde 87'si Türkiye'yi düşman...

Yunanistan’da yapılan bir ankette, vatandaşların yüzde 87’si “Arnavutluk, FYRO Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeleri düşman gördükleri” sorusuna Türkiye yanıtını verdi.

Ahval’den Evren Dede’nin aktarımına göre, ulusal yayın yapan Ethnos gazetesinin pazar günü yayımladığı ve Prorata kamuoyu araştırma şirketinin Alternatif Politikalar Enstitüsü (ENA) adına gerçekleştirdiği anketin sonuçları Türkiye ile Yunanistan arasındaki son aylardaki gerginliğin Yunan halkında iki ülke arasında sıcak çatışma yaşanabileceği endişesine yol açtığını ortaya koydu.

Ankete katılan Yunan vatandaşları şu değerlendirmelerde bulunuyor: Ankete katılanlara Arnavutluk, FYRO Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından hangi ülkeleri düşman gördükleri soruldu.

YÜZDE 87'Sİ TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYOR

Vatandaşın %87’si Türkiye’yi düşmen görürken, %47’si Arnavutluk’u, %45’i FYRO Makedonya’yı düşman görüyor.  Bu ülkelerden hangilerinin Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit etiği yöndeki soruya ise Yunan halkının %78’i Türkiye’nin, %27’si Arnavutluk’un ve %21’i FYRO Makedonya’nın ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğine inanıyor.

 Ankete katılanların %64’ünün ise Türkiye’nin AB’ye üye olmasının Ankara ile Atina arasındaki ilişkileri düzelteceğini düşünmüyor.  Vatandaşların %46’sı Yunan dış politikasının en önemli sorunu olarak Türklerin Yunanistan karşısındaki tutumunun idaresi olarak görürken, %34’ü de Ege’de Yunan adalarına yönelik mülteci akınlarını Yunan dış politikasının em önemli sorunu olduğu görüşünde.

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:53
  1. Ankara
  2. Yunanistan
  3. anket
  4. yunan halkı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya kaldırdı!
    1. Trump'ın el hareketi Fransa'yı ağaya..
    2. Çanakkale Zaferi İsviçre'yi karıştırdı
    3. Türkiye Kupası finalinin hakemi belli..
    4. Anket açıklandı! İşte Cumhur..
    5. Putin, başbakan adayını açıkladı
    6. 24 Haziran seçimlerinde Ankara Ak..
    7. Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki!..
    8. İngilizler Türkiye'ye hayran kaldı!
    9. Sınır hattında terör operasyonu
    10. Muharrem İnce'den skandal açıklamalar
    11. Ev yapımı puding tarifi
    12. İstifa eden Ümit Özat'tan flaş karar!
    13. 27. dönem AK parti İstanbul..
    14. Burun tıkanıklığı hangi hastalıkların..
    15. Rusya'da hükümet istifa etti!
    16. Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk..
    17. 24 Haziran seçimleri, AK Parti..
    18. Muharrem İnce, Karamollaoğlu ile..
    19. Doğan Holding için karar çıktı!
    20. Putin'in yeni dönemi resmen başladı
    Kuveyt Türk
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Bakan açıkladı! Çalışanları ilgilendiriyor
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git