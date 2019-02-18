Yunanistan 4,7 ile sallandı Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 4,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremi Twitter hesabından duyurdu.

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