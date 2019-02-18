Yunanistan 4,7 ile sallandı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
18 Şubat 2019 Pazartesi 02:35
Yunanistan'da 4,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremi Twitter hesabından duyurdu.
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