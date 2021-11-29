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Korona Virüs Komşuda 4 bin 310 yeni vaka
Korona Virüs

Komşuda 4 bin 310 yeni vaka

İran'da son 24 saat içinde 4 bin 310 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 15:28:00 -
Komşuda 4 bin 310 yeni vaka

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82 artarak 129 bin 711'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 310 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 645'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 113 bin 192'ye çıktığı ülkede, 82 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 711 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 338 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 483 bin 74 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 46 milyon 683 bin 162 kişiye ikinci dozu, 995 bin 972 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 105 milyon 162 bin 208 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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