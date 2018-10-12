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Komşuda 2 Türk vatandaşı tutuklandı

Gürcistan'da, sahte belge hazırlamak ve satmak suçundan dolayı 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

12 Ekim 2018 Cuma 19:15
Komşuda 2 Türk vatandaşı tutuklandı

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisinin Yolsuzlukla Mücadele Ajansı, 2 Türk vatandaşını “sahte belge hazırlamak ve satmak” suçundan tutukladığını açıkladı.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisinin Yolsuzlukla Mücadele Ajansının çalışanı Beka Jichonaia, 2 Türk vatandaşının sahte belge hazırlanması ve satışı suçları ile tutukladığını açıkladı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tutuklanan vatandaşların isimleri Talha O. ve Hüseyin Ç. olarak aktarıldı. Açıklamada söz konusu kişilerin sahte ikamet ve sürücü ehliyetini hazırlayarak bin 600 dolar karşılığında başka bir Türk’e sattığı kaydedildi.

4 ila 7 yıl arasında ceza almaları bekleniyor

Gürcistanlı yetkililerin konu hakkındaki soruşturması devam ederken Gürcistan yasalarına göre, iki Türk vatandaşının 4 ila 7 yıl arasında hapis cezası alabileceği öngörülüyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 19:15
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