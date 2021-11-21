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Korona Virüs Komşuda 104 yeni ölüm
Korona Virüs

Komşuda 104 yeni ölüm

İran'da son 24 saat içinde 104 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:59:00 -
Komşuda 104 yeni ölüm

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 340 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 650'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 77 bin 438'e yükseldiği ülkede, 104 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 128 bin 956'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 409 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 56 milyon 653 bin 948 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 44 milyon 726 bin 47 kişiye ikinci dozu, 765 bin 235 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 102 milyon 145 bin 229 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 8 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 58 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 236 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 146 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

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