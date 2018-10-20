Komşuda sağlık skandalı! 101 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinin merkezi Bocnurd kentindeki devlet yurdunda kalan 100'den fazla öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Bocnurd'daki Kevser Üniversitesi yurdunda kalan 101 kız öğrenci, çarşamba gününden itibaren zehirlenme şüphesiyle şehirdeki hastanelere başvurdu. Burada tedaviye alınan öğrencilerden bazılarının daha sonra aileleri tarafından başka kentlerdeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

"Zehirlenme demek için henüz somut bir bulgu yok"

Üniversite üçüncü sınıf öğrencisi Gita Nasıri, öğle yemeğinde sebzeli pilav ve balık yediğini anlatarak, "Gece sabaha kadar ateş ve titreme oldu. Sonra bedenimde kan gördüm. Sabah olunca hastaneye gittim" dedi.

Kevser Üniversitesi Rektörü Ali Riza Hüseyni ise yurtta kalan 101 öğrencinin sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını, ancak olaya "zehirlenme" demek için henüz somut bir bulgu olmadığını söyledi.