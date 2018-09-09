THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!

Her fırsatta Türklere karşı ırkçı saldırıların gerçekleştiği 'komşu' dediğimiz Yunanistan'da içerisinde 3 Türk'ün de bulunduğu Türk plakalı araca demir çubuk ve taşlarla saldırı yapıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:09
'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!

Yunanistan'ın Selanik kentinde aşırı sağcı bir grup tarafından Türk plakalı araca taş ve demir çubuklarla saldırı yapıldı, araç sahipleri canlarını zor kurtardı.

YUNAN POLİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Altın Şafak” (Hrisi Avgi) üyesi olduğu belirtilen aşırı sağcı bir grup tarafından Selanik’in ortasında Türk turistlerin aracına saldırı düzenlendi. Taşlar, sopalar ve demir çubuklarla aracın camlarını kıran saldırganlar, aracın motor kaputuna yazılar yazdı, araç içerisinde bulunan üç Türk vatandaşına da tehditler savurdu.

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI: UTANÇ!

Yunan haber sitesi Seleo.gr'de yer alan habere göre, Selanik’in merkezinde yer alan Çimiski caddesinde gerçekleşen bu ırkçı saldırıda araç içerisinde bulunan kadınlar şok geçirdi. Yunan polisi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Spiros Pengas saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Utanç! Yunan ama özellikle de Selanik misafirperverliği, her koşulda yaralanmaması gereken tarihi bir değerdir!

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:09
  1. Yunanistan
  2. Selanik
  3. Altın Şafak
  4. Hrisi Avgi
  5. Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Spiros Pengas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
    1. Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete..
    2. Siirt'te 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    3. İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! 45..
    4. İstanbul polisinden temizlik..
    5. 37 sene sonra en güçlüsü olacak!..
    6. Kulüp asbaşkanının aracına pompalı..
    7. Erdoğan’dan, Musevi vatandaşlara..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon prensesle..
    9. Pakistan'ın yeni Başkanı Alvi göreve..
    10. Hatay'da tank taşıyan askeri araç..
    11. 'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!
    12. Sorumsuz piknikçiler faciaya neden oldu!
    13. İdlib'de arama kurtarma ekibine saldırı!
    14. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
    15. DEAŞ petrol hattına saldırdı!..
    16. 13. katta çalışan işçinin rahatlığı,..
    17. Ronaldo 100 bin Pakistanlıyı kurtardı
    18. Birinci lig ekibinden Volkan Şen ve..
    19. Bariyerlere giren sürücü feci şekilde..
    20. Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?