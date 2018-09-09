'Komşu' Yunanistan'da Türklere saldırı!

Yunanistan'ın Selanik kentinde aşırı sağcı bir grup tarafından Türk plakalı araca taş ve demir çubuklarla saldırı yapıldı, araç sahipleri canlarını zor kurtardı.

YUNAN POLİSİ İNCELEMELERDE BULUNDU

“Altın Şafak” (Hrisi Avgi) üyesi olduğu belirtilen aşırı sağcı bir grup tarafından Selanik’in ortasında Türk turistlerin aracına saldırı düzenlendi. Taşlar, sopalar ve demir çubuklarla aracın camlarını kıran saldırganlar, aracın motor kaputuna yazılar yazdı, araç içerisinde bulunan üç Türk vatandaşına da tehditler savurdu.

BELEDİYE BAŞKANI YARDIMCISI: UTANÇ!

Yunan haber sitesi Seleo.gr'de yer alan habere göre, Selanik’in merkezinde yer alan Çimiski caddesinde gerçekleşen bu ırkçı saldırıda araç içerisinde bulunan kadınlar şok geçirdi. Yunan polisi bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Spiros Pengas saldırı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Utanç! Yunan ama özellikle de Selanik misafirperverliği, her koşulda yaralanmaması gereken tarihi bir değerdir!