Komşu ülkelerde artan vakalar Türkiye’yi de tehdit ediyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Çinde görüldükten sonra Amerika ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ve daha sonra Türkiye’ye sıçrayan koronavirüs, ülkemizde maske, mesafe ve hijyen kuralları ile kontrol altına alınsa da yine Avrupa’da görülen mutasyonların Türkiye’ye taşınması vakaların yeniden artmasına neden olmuştu.

Şimdi yine İngiltere’de görülen ve Delta varyantına göre bulaşma oranı daha yüksek olan ‘A.Y.4.2’ adlı virüs mutasyonu, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’yı etkisi altına almaya başladı. Uzmanlar, dünyanın yeni endişe kaynağı haline gelen Avrupa’nın taşıdığı mutasyonlu virüslerin Türkiye’yi de sarmaması için tedbirlerin tekrar sıkılaştırılması, vakaların ilk görüldüğü zamanlardaki gibi maske mesafe ve hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulanması ve aşı çağrısı yapmaya başladı.

Maskeye fazla güvenen aşısızlar tehlikede

Uzmanlar, kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündeme gelmemesi için tüm vatandaşların aşı olmasını ve eksik aşı olanlarının aşılarını tamamlamasını ısrarla öneriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da Akit’e yaptığı değerlendirmede, “İnsanlar maskeye fazla güveniyor. Maske sizi hastalıktan korumuyor. Maskede amaç virüsün size bulaşmasını geciktirmek ve bu sürede en az insanın enfekte olmasını sağlamak. Böylece toplumun tamamını aşılayıp, koruyuncaya kadar zaman kazanmaya çalışılıyor. Maske temel kural ama maskeye güvenip aşı olmamak en tehlikeli hasta grubunu oluşturuyor. Avrupa görülmeye başlanan ve dünyanın yeni endişe kaynağı olan mutasyonlar, en çok aşı olmamış ve maskeye fazla güvenen grubu vuracak” uyarılarında bulundu.