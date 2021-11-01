  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Komşu ülkelerde artan vakalar Türkiye’yi de tehdit ediyor
Korona Virüs

Komşu ülkelerde artan vakalar Türkiye’yi de tehdit ediyor

Türkiye’de koronavirüs ile savaşta en büyük silah olan aşı çalışmaları artarak devam ederken, Avrupa ve komşu ülkelerdeki vaka artış oranları da Türkiye’yi tehdit etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:43:00 -
Komşu ülkelerde artan vakalar Türkiye’yi de tehdit ediyor

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Çinde görüldükten sonra Amerika ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ve daha sonra Türkiye’ye sıçrayan koronavirüs, ülkemizde maske, mesafe ve hijyen kuralları ile kontrol altına alınsa da yine Avrupa’da görülen mutasyonların Türkiye’ye taşınması vakaların yeniden artmasına neden olmuştu.

Şimdi yine İngiltere’de görülen ve Delta varyantına göre bulaşma oranı daha yüksek olan ‘A.Y.4.2’ adlı virüs mutasyonu, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’yı etkisi altına almaya başladı. Uzmanlar, dünyanın yeni endişe kaynağı haline gelen Avrupa’nın taşıdığı mutasyonlu virüslerin Türkiye’yi de sarmaması için tedbirlerin tekrar sıkılaştırılması, vakaların ilk görüldüğü zamanlardaki gibi maske mesafe ve hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulanması ve aşı çağrısı yapmaya başladı.

Maskeye fazla güvenen aşısızlar tehlikede

Uzmanlar, kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündeme gelmemesi için tüm vatandaşların aşı olmasını ve eksik aşı olanlarının aşılarını tamamlamasını ısrarla öneriyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da Akit’e yaptığı değerlendirmede, “İnsanlar maskeye fazla güveniyor. Maske sizi hastalıktan korumuyor. Maskede amaç virüsün size bulaşmasını geciktirmek ve bu sürede en az insanın enfekte olmasını sağlamak. Böylece toplumun tamamını aşılayıp, koruyuncaya kadar zaman kazanmaya çalışılıyor. Maske temel kural ama maskeye güvenip aşı olmamak en tehlikeli hasta grubunu oluşturuyor. Avrupa görülmeye başlanan ve dünyanın yeni endişe kaynağı olan mutasyonlar, en çok aşı olmamış ve maskeye fazla güvenen grubu vuracak” uyarılarında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin heyecan dolu 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz
Dünya

Peş peşe İHA saldırıları sonrası Biden'dan bomba açıklama: Karşılık vereceğiz

G20 liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'de Irak sınırındaki ABD güçlerine yapılan İHA saldırılarına..
Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü
Gündem

Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin perde arkası! Skandalı öğrenen Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi nedeniyle gittiği Roma'dan sonra başka bir program için İskoçya'nın Glasgow kentine gidecekt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay