Komşu ülkede 4 bakan koronavirüse yakalandı
Koronavirüs vakalarının sürekli arttığı Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı.
Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Kovid-19'a yakalandı.
Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan dört bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.
Bakanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.