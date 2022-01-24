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Korona Virüs Komşu ülkede 4 bakan koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Komşu ülkede 4 bakan koronavirüse yakalandı

Koronavirüs vakalarının sürekli arttığı Gürcistan'da 4 bakan Kovid-19'a yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:02:00 -
Komşu ülkede 4 bakan koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanlığından alınan bilgiye göre, Eğitim ve Bilim Bakanı Mikheil Çkhenkeli, Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze ile Çevre ve Tarım Bakanı levan Davitaşvili Kovid-19'a yakalandı.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan dört bakan, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlık ettiği bugünkü bakanlar kurulu toplantısına da katılmadı.

Bakanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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