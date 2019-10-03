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Irak karıştı! Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara dikkat çeken uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:58
Irak karıştı! Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara dikkat çeken uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarının mecbur kalmadığı sürece Irak'a seyahat etmemelerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ta meydana gelen gösteriler nedeniyle başkent Bağdat dahil ülkenin muhtelif vilayetlerine Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, “Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bakanlık, durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyacı olabilecek Türk vatandaşları ile Irak’taki yakınlarına ulaşamayan vatandaşların Konsolosluk Çağrı Merkezine (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşabileceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:58
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Irak
  3. seyahat uyarısı

YORUM YAZ

  • sukrusukru23 dk önce
    ABD yine bir puştluk peşinde.Büyük İsrail'i kurmanın yoluna taş döşüyor şerefsizler.
  • Başçavuş Başçavuş 30 dk önce
    ABD nin kiralık katil suruleri sokağa sürüldü ülkeleri karıştırmak için Neden ABD böyle olaylar olmazz

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