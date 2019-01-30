0553 313 94 23

İran'da sel: 300 evi su bastı

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi için Dez baraj kapaklarının açılması sonucu derelerin taşmasıyla 300 evi su bastı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:59
İran'da sel: 300 evi su bastı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Loristan Kriz Masası Başkanı, Gulamrıza Agamirzayi, Loristan eyaletine bağlı 11 ilçede sel felaketi yaşandığını ve 300 evi su bastığını söyledi.

Evlerini su basan ailelere acilen barınacakları yer tedarik edilmesi gerektiğini belirten Agamirzayi, selin verdiği maddi zararla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

35 köy boşaltıldı

Öte yandan, Huzistan Kızılay Müdürü Ali Hudadadi, şu ana kadar Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinden 11, Şuşter'den 6, Deşt-i Azadigan'dan 12, Dezful ilçesinden 6 köy ve Refi kasabasının tahliye edildiğini söyledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle pazartesi günü yine Dez ve Kerhe barajlarında oluşan fazla suyun tahliyesi sonucu Huzistan eyaletine bağlı Şuş, Dezful, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde de sel meydana gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:59
  1. ISNA
  2. İran
  3. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İranlılardan büyük ilgi
    1. İranlılardan büyük ilgi
    2. OsmangaziKöprüsü’nde hisse satışı..
    3. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davalarında..
    4. TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
    5. FETÖ'nün 'mahrem imamına' hapis cezası
    6. Afrika’ya özel önem
    7. 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
    8. Uyuşturucu baronu böyle adliyeye..
    9. İşdünyası, fırsat dolu fikirlere..
    10. Konyaspor'dan büyük hedefler için..
    11. Schneider Electric, dünyanın en..
    12. Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın..
    13. Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte..
    14. Fiorentina-Roma İtalya Kupası maçı ne..
    15. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya..
    16. İhracata 30 anlaşmalı doping
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Avrupa borsaları
    19. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    20. Siyonist yerleşimcilerden Batı..
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...
    Dünya bu notu konuşuyor! ABD neyin peşinde...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Erdoğan işaret etmişti! Kenevirden üretildi, havaalanında kullanılacak
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!
    Yeniçağ, 'Zillet ittifakı'nı gizlemek için kırk takla attı!