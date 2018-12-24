"Komşu" sağlık hizmetini Edirne'den alıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.

Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada, Edirne'nin sağlık turizmiyle entegre olabilecek kültürel ve tarihi zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

Avrupa'ya açılan sınır kapılarının bulunması, Balkan ülkelerine olan coğrafi yakınlık ve alanında tecrübeli sağlık personeline sahip olması nedeniyle Edirne'nin yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunduğunu anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, son teknoloji cihazları, modern mimarisi ve otel konforundaki hasta odalarıyla yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunulmaktadır. Hastanemiz Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanan ilk devlet hastanesidir. Sağlık turizmi kapsamında 2018 yılında 517 hastaya hizmet verilmiştir.

Her geçen yıl hedef kitlemiz genişliyor, tedavi alan hastaların memnuniyet seviyesinin yükselmesi yeni misafir hastalarımız için referans olmaktadır. Bakanlığımızın sağlık turizmi 2023 yılı hedefi doğrultusunda, yüklendiğimiz misyon, içimizdeki inanç, gelecek vizyonu çizen ekip ve büyük bir iradeyle var gücümüzle çalışmaktayız ve hızla gelişiyoruz."

Kalkan, yabancı hastaların en çok ziyaret ettiği birimlerin; genel cerrahi, ortopedi, cildiye, kardiyoloji ve göz bölümü olduğunu vurguladı.

- "Yedi dilde tercümanlık hizmetimiz var"



Dr. Ali Cengiz Kalkan, hastanedeki uluslararası hasta biriminin, uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, taburcu, tercümanlık ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağladığını anlattı.

Sağlık turizmi kapsamında hastaneye başvuran hastaların Uluslararası Hasta Koordinatörü'nün refakatinde hizmet aldığını aktaran Kalkan, "Hastalarımıza 7 dilde, İngilizce, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Makedonca, Boşnakça ve Arapça tercümanlık hizmeti sunuyoruz. Hastanemiz hem Trakya bölgesine hem de Balkan ülkelerine kaliteli hizmet veriyor." dedi.

Bulgaristan'ın Haskova ilçesinden Edirne'ye tedavi olmak için gelen 75 yaşındaki Anastasia Hristova Kortsanova, ileri derecede görme kaybı nedeniyle Edirne'de ameliyat edildiğini belirtti.

Kortsanova, "Bu hastaneyi kendi isteğimle tercih ettim. Hastanedeki doktorlar ve hizmetler çok kaliteli ve güvenli. Tüm sağlık personelinden güler yüzlü oluşları ve alakalarından memnun kaldım." diye konuştu.