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İran paradaki sıfırları atıyor

Sürekli ambargo ve tehdit altındaki İran, para birimi riyalden dört sıfırı atmaya hazırlanıyor. Meclis'e sunulan teklifin, bir an önce yasalaşması bekleniyor.

06 Ocak 2019 Pazar 16:52
İran paradaki sıfırları atıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik teklifin dün hükümete sunulduğunu duyurdu.

"Bir an önce yasalaşsın"

Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.

"Sorunlar kontrol altında"

Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi.

İran hükümeti ayrıca, Temmuz 2017'de para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif meclis tarafından onaylanmamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:52
  1. İran Merkez Bankası
  2. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti
  3. para birimi riyal

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