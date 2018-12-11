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"Komşu", Noel'i Edirne'de kutlayacak

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de, Noel yoğunluğu yaşanması bekleniyor- ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt:- "Önümüzdeki günlerde Hristiyanlar Noel'i kutlayacak. Bundan dolayı kentimizde hareketlilik olacak. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, Noel'i kentimizde kutlamak için şimdiden otellerde yerlerini ayırtmış durumda. Noel'in kutlanacağı 24-25 Aralık günleri kentimizde büyük bir kalabalık bekliyoruz"

11 Aralık 2018 Salı 16:12
"Komşu", Noel'i Edirne'de kutlayacak

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de, Noel yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel dolayısıyla Edirne'de yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Komşu ülkelerden gelen vatandaşların kent ekonomisine fayda sağladığını belirten Zıpkınkurt, "Kur farkından dolayı komşularımızdan kentimize ciddi bir talep var. Alışveriş ve kültür turizmi anlamında güzel bir yoğunluk yaşatıyorlar. Edirne'ye gelip, buranın güzelliklerini gördükçe günübirlik turların yanında konaklamalı ziyaretlerde de artış var. Konaklamaya başlamış olmaları demek kentte kalış sürelerinin uzaması demek. Böyle olunca hem oteller hem restoranlar hem de kentin tüm alanlarında ekonomik hareketlilik oluyor. Dolayısıyla Edirneli esnaf ve iş adamları olarak bundan çok memnunuz." diye konuştu.

Hristiyanlar için Noel'in önemli bir gün olduğunu anımsatan Zıpkınkurt, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde Hristiyanlar Noel'i kutlayacak. Bundan dolayı kentimizde hareketlilik olacak. Çok sayıda Bulgar ve Yunan, Noel'i kentimizde kutlamak için şimdiden otellerde yerlerini ayırtmış durumda. Noel'in kutlanacağı 24-25 Aralık günleri kentimizde büyük bir kalabalık bekliyoruz. Bu yoğunluğa sağlıklı şekilde cevap verebilmek için esnaf ve iş adamlarımızla toplantılar yapıyoruz. Gümrük kapılarından hızlı geçişin sağlanması konusunda yetkililerle irtibat halindeyiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetini artırmak içinde sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz."

- Esnafa uyarı

Recep Zıpkınkurt, kentteki esnaf ve işletmelerin yabancı turistleri "misafir" olarak görmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız ürünlerine mutlaka fiyat etiketlerini koymalı. Restoranlarda yabancı dille hazırlanmış menüler olmalı. Yabancı turistler neyi, ne kadara aldığını bilmeli ve kandırılmadığına inanmalı. Türk vatandaşı bir ürünü ne kadara alıyorsa Yunan ve Bulgar vatandaşı da o ürüne aynı fiyatı verdiğine emin olmalı. Kafasında başka yerler düşünmemeli, onlara bu güveni her ortamda vermeliyiz. Ticaret ve turizm ağının sürdürülebilir olması açısından bu çok önemli."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:12
  1. EDİRNE
  2. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt
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  4. yoğunluk

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