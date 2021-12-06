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Gündem Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü
Gündem

Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü

Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında terör örgütü PKK/YPG tehlikesine karşı mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Türk askeri Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:34:00 - 2021-12-06 10:39:46
Komandolar PKK’ya nefes aldırmıyor! 4 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

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