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Komisyon'da kabul edildi.. 20 yeni üniversite geliyor!
Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.
25 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
Ayrıntılar geliyor..
Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
üniversite
tbmm
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