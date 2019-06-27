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Komisyon "teknoloji bağımlısı" çocuk ve gençleri de dinleyecek

Meclis Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, uzmanların, akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum örgütlerinin ardından konunun muhatabı "teknoloji bağımlısı" çocuk ve gençlerin görüşlerine de başvuracak-Komisyon Başkanı Nabi Avcı: -"Biz burada birbirimizi dinleyeceğiz ama asıl konunun muhatabı olan, asıl bizim derdimiz olan çocukları, gençleri dinlememiz gerekir"-"Özlük haklarına, temel haklarına riayet ederek hangi ortamda, nasıl dinlememiz gerektiğini uzmanlarla konuştuktan sonra onları da dinleyeceğiz"

27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
Komisyon "teknoloji bağımlısı" çocuk ve gençleri de dinleyecek

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK- Meclis Teknoloji Bağımlılığını Araştırma Komisyonu, uzmanların, akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum örgütlerinin ardından konunun muhatabı olan "teknoloji bağımlısı" çocukları ve gençleri de dinleyecek.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, komisyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bağımlılıkla mücadele alanında kamu ve özel sektörde yapılan çok güzel çalışmalar olduğunu işaret eden Avcı, ancak başka paydaşlar tarafından bilinmediğini belirtti. Avcı, "Çok güzel işler yapıyorlar ama birbirlerinin yaptıklarından haberdar değil. Bu tekerrüre yol açıyor. Bu da kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesini zorlaştırıyor." dedi.

-"Sinerji üretilmesi"

Avcı, komisyonun en büyük katkılarının, gerek kamunun gerek sivil toplumun yaptığı çalışmaların birbiriyle irtibatlandırılması ve bu birliktelikten sinerji üretilmesi olacağını dile getirdi. Avcı, medyanın bu konulara yakın ilgi göstermesinin bu sinerjinin doğmasında çok önemli bir rol oynayacağını söyledi.

-Çalıştaylar düzenlenecek

Avcı, komisyonun azami sayıda uzman ve yetkiliyi dinledikten sonra bağımlılıkla mücadele alanının alt başlıklarını, belli sorun alanlarının yüz yüze tartışılmasını sağlamak amacıyla çalıştaylar düzenleyeceklerini bildirdi. Nabi Avcı, verimli sayıda katılımcıyla çalışma grupları oluşturacaklarını ifade ederek, "Orada aynı konuda farklı çalışmalar yapan veya farklı düşünen uzmanların tartışmalarını, olabildiğince görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Sonra nihai raporumuzu yazacağız." dedi.

-Teknoloji bağımlısı gençler

Komisyona gençlerin, çocukların davet edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Avcı, gençlerin, hedef kitlenin mutlaka katılması gerektiğini söyledi.

Avcı, bakanlığı döneminde Milli Eğitim Bakanlığında ders kitaplarının hazırlanması süreciyle Talim Terbiye Kurulundan ilk brifingi aldığında, "Ders kitabı hazırlıyoruz, kimlerle konuşuyoruz; öğretmenlerle, konunun uzmanlarıyla konuşuyoruz peki okuyacak çocuklar nerede? Bu kitapların hedef kitlesi çocuklar, gençler nerede?" dediğini, bunun o zamana kadar düşünülmediğini gördüğünü anlattı.

Avcı, şunları kaydetti:

"Biz burada birbirimizi dinleyeceğiz ama asıl konunun muhatabı olan, asıl bizim derdimiz olan çocukları, gençleri dinlememiz gerekir. Çocukların ve gençlerin mahremiyetine, özel hayatına müdahale anlamına gelecek durumlara yol açmamak için, onları nasıl dinleyeceğimizi de yine uzmanlara danışarak kararlaştıracağız. Belli konularda konuşurken insanlar kimliklerinin bilinmesini istemezler, o kimlikle tanınmak istemezler veya hem kendileri hem aileleri bakımından bu sıkıntı olabilir.

Özlük haklarına, temel haklarına riayet ederek hangi ortamda, nasıl dinlememiz gerektiğini uzmanlarla konuştuktan sonra onları da dinleyeceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:03
  1. gençler
  2. Nabi Avcı
  3. teknoloji bağımlılığı

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