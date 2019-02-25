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Komiser yardımcılarına Fetullah Gülen’in kitaplarını okutup ByLock yüklemişler

İzmir’deki “Askeri Casuslukta Kumpas” davasında tanık olarak dinlenen eski bir komiser yardımcısı, firari FETÖ sanığı M.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
Komiser yardımcılarına Fetullah Gülen’in kitaplarını okutup ByLock yüklemişler

İzmir’deki “Askeri Casuslukta Kumpas” davasında tanık olarak dinlenen eski bir komiser yardımcısı, firari FETÖ sanığı M.Ç.’nin komiser yardımcısı olan FETÖ mensuplarına sohbetler düzenleyerek, bu sohbetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okutulduğu, videolarının izlettirildiğini, himmet toplatıldığını ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’un yüklendiğini ileri sürdü.


İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 13’ü tutuklu 103 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.


İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.


Duruşmada, tanık olarak ifade veren H.T., subay olarak görev yaptığı sırada hakkında “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığını belirterek tutuklu sanık Ali Oğuz Kamalak’ı, orta okulda kendisini ders çalıştırdığı için tanıdığını söyledi.



Kod adı “Hamza”


Askeri lise sınavlarına hazırlandığı sıralarda da Kamalak’la irtibatının bulunduğunu ancak mezun olmasının ardından Kamalak’la bağlantı kurmadığını savunan H.T., örgüt içerisinde kendisine “Hamza” kod adının verildiğini anlattı.


H.T.’yi tanımadığını söyleyen Kamalak ise tanık beyanlarını kabul etmediğini ifade etti.



FETÖ üyesi komiser yardımcılarıyla toplantı


Eski komiser yardımcısı E.Y. de tanık olarak verdiği ifadede, dosyanın firari sanıklarından M.Ç.’nin düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığını, bu sohbetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının okutulduğu, videolarının izlettirildiğini ve himmet toplatıldığını ileri sürerek örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u M.Ç.’nin yüklediğini öne sürdü.


M.Ç.’nin kendisini “Semih” diye tanıttığını aktaran E.Y., 2011’de komiser yardımcısı olan FETÖ mensuplarına sohbetler düzenleyen M.Ç.’nin 2014-2016 yılları arasında sık gördüğünü ifade etti.


Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İddianame


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi’nin bulunduğu 22’si firari 103 sanık hakkında “silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği” suçlamalarına yer verildi.


İddianamede, haklarında “askeri gizli bilgi ve belge bulundurma” suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:40
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