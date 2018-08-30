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Paraları alıp sır olmuştu! 'Komiser Nevzat' gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek bir vatandaşın 220 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli Adana'da gözaltına alındı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 08:49
Paraları alıp sır olmuştu! 'Komiser Nevzat' gözaltına alındı

Telefonda kendisini "Komiser Nevzat" olarak tanıtan şüpheli, Ürgüp'te oturan Şükrü T'den, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek Ürgüp Hükümet Konağı önüne 220 bin lira getirmesini istedi. 

Burada Şükrü T'nin 220 bin lirasını alan şüpheli, ortadan kayboldu.  Dolandırıldığını anlayan Şükrü T'nin ihbarı üzerine harekete geçen Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yeri ve MOBESE kamerası kaydını inceleyerek şüpheli 27 yaşındaki A.H'yi tespit etti. 

Ürgüp'ten, A.H'nin ikamet ettiği belirlenen Adana'ya giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı, üzerindeki 6 bin 600 liraya el koydu. 

Gözaltına alınan ve Ürgüp'e getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 08:49
  1. Adana
  2. Nevşehir
  3. komiser nevzat

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  • hüs coşhüs coş52 dk önce
    ne güzel yakalanmış. yurt dışına kaçması için ya savcı yada hakim tarafından adli kontrol şartıyla serbestbırakılır. sonra yurt dışından ülke aleyhine açıklama yaparken görüntülenir. şimdi yunanistan gözde
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