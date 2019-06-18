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KOMEK’ten Eğitim ve İnsan Paneli

Konya Büyükşehir Belediyesinin 15.

18 Haziran 2019 Salı 16:02
KOMEK’ten Eğitim ve İnsan Paneli

Konya Büyükşehir Belediyesinin 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında Eğitim ve İnsan Paneli düzenlendi.


Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Dokunuşlar Sergisi çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’da düzenlenen etkinlikler kapsamındaki Eğitim ve İnsan konulu panelde; İnsan Nasıl Öğrenir, Öğrenme Nedir, Bilgi, Beceri ve Tutum Nedir ve Bilgi Kaynakları (Rüya, Sezgi, Vahiy, Pedogoji, Andragoji) başlıkları ele alındı.


Panele katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Programları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, günümüzdeki öğrenmelerin yüzde 90’ının gizli öğrenme olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şahin, “Çünkü her insanın gizli bir dünyası vardır. Ve o gizli dünyasıyla, iç dünyasıyla yaşar. Dış dünya bizim gördüğümüz dünyadır. Ama iç dünyamız o kadar derin ve karmaşıktır ki birçok öğrenmelerimiz orada meydana gelir. Dolayısıyla iç dünyamıza da hitap edilmesi gerekiyor” dedi.


Bursa Meslek Edindirme Kursları Eğitim Koordinatörü Semih Kum, eğitimin bir insanı bile göz ardı etmeyecek kadar önemli olduğunu dile getirdi.


Eğitimci Ramazan Aksoy ise, “İnsanın eğitimi ile uğraşanların öncelikli olarak insanı tanıması olmazsa olmaz hususlardandır” dedi.


Konya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kılıç da “Biz yüzyılların mimarıyız, geleceğin mimarıyız ve karşımızdaki bulunan unsur insan. Biz 2023 vizyonunu belirledik. O gördüğünüz klasik eğitim-öğretimin dışında yeni bir eğitim sistemi oluşturulacak. Örneğin artık ilkokul müfredatları çocukların bilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak geliştirilecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:02
  1. sergi
  2. kültür

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