KOMEK kursiyelerinden “VEFA” projesi

Kocaeli’nde hayata geçirilen KOMEK kapsamında Darıca Kurs Merkezi kursiyerleri ihtiyaç sahibi çocuklar için mont dikti, atkı ve bereler ördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından hayata geçirilen Vefa Projesi özellikle çocuklara yönelik çalışmalarıyla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. KO-MEK Vefası bu defa da Darıca Kurs Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzattı. Darıca Kurs Merkezi’nin kursiyerleri Gebze Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi çocuklar için mont dikti. Buna ek olarak bere ve atkılar ören kursiyerler, yine aldıkları çeşitli hediyeleri de sevgi torbasına koyup çocuklara ulaştırdı. Bunun yanı sıra ihtiyaç listesindeki botlar da yine kursiyerlerin bir araya gelmesiyle satın alındı.

Okul müdürü İsmail Uysal ise KO-MEK Vefası ile okullarına gelen hediyelerin kendileri için son derece değerli olduğunu kaydederek, “Ancak bu hediyelerden daha değerli olan KO-MEK’in eğitime bakış açısıdır. Çocukların hepimizin çocuğu olduğu anlayışı çok daha anlamlı bizler için. Bu anlayış ve sevgi için KO-MEK Ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kursiyerler ve kurs merkezi yöneticileri sevgiyle hazırlanan hediyelerle birlikte okulun yolunu tuttu. Hediyeleri okul müdürüne teslim eden kurs merkezi yöneticileri, çocukların olası ihtiyaçları durumunda kendilerine haber verilmesini istedi.