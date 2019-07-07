0553 313 94 23

Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:17
Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay taklidi ile kahkahalara boğdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nin sunuculuğunu yapan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Fatih Terim, Ajdar, Hakkı Bulut, Canan Karatay tiplemeleriyle festivale katılan on binlerce kişiyi kahkahalara boğdu.


Bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Gülşen, Volkan Konak, Hadise, Murat Boz’un sahne aldığı festivale Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar adeta akın etti. Festivalin sunuculuğunu ise ünlü komedyen, TV programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin yaptı.



Tiplemeleriyle eğlenceli anlar yaşattı


Festivalin ilk günü Barış Manço kıyafetiyle sahneye çıkan komedyen Yavuz Seçkin, Hakkı Bulut tiplemesiyle de izleyenleri güldürdü. Ajdar, Fatih Terim tiplemeleriyle de eğlenceli dakikalar yaşatan Yavuz Seçkin, ünlü diyetisyen Canan Karatay’ı da taklit etti. Karatay tiplemesiyle yazdığı şarkıyı okuyan Seçkin, izleyenlerden tam not aldı.


Festivalin son gününde Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:17
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkpınar’da yarı final heyecanı başlıyor
    1. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    2. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    3. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    4. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    5. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    6. Mete Gazoz'dan altın madalya
    7. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    8. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    9. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    10. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    11. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    12. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    13. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    14. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    15. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    16. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    17. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    18. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    19. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    20. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    21. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    22. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    23. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    24. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    25. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    26. Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale..
    27. Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara..
    28. Beyazgül talimat verdi, çalışmalar..
    29. AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi..
    30. Elazığspor,Ömer Yıldız ileanlaştı
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar