0553 313 94 23

Komedyen gençten duyarlılık örneği

Tekirdağ Malkara’da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.

25 Haziran 2019 Salı 12:49
Komedyen gençten duyarlılık örneği

Tekirdağ Malkara’da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.


Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    1. ABD’den Türkiye’ye F-35 tehdidi
    2. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde..
    3. Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis..
    4. Flaş iddia: Süper Lig maç yayınları..
    5. "3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal..
    6. Ilkım, Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda..
    7. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    8. Sağlık Müdürü Vekili Dr. İnan;..
    9. Spor merkezlerinde uzman eğitmenler..
    10. Minik Ateş 14 santimlik tümörle yaşam..
    11. Alev alan otomobilin içerisinde..
    12. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    13. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    14. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    15. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    16. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    17. 2,5 aydır kayıp
    18. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    19. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    20. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı