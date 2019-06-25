Komedyen gençten duyarlılık örneği
Tekirdağ Malkara’da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.25 Haziran 2019 Salı 12:49
Tekirdağ Malkara’da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.
Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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