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Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı dava

Demirci'nin FETÖ'ye ilişkin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi

15 Ocak 2019 Salı 15:13
Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Komedyen Atalay Demirci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Demirci ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilmesine karar verilen bazı tanıklara ulaşılamadığı, Demirci'den elde edilen dijital materyallere ilişkin bilirkişi incelenmesinin ise henüz tamamlanmadığı açıklandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin haftada bir gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve bilirkişi raporunun tamamlanmasının beklenmesine karar verdi.

Demirci'nin karakola imza verme yükümlülüğünün kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmederek davayı erteledi.

İddianamede Demirci'nin firari FETÖ sanıkları Hakan Şükür ve Enes Kanter ile yazışmalarının olduğu, Bank Asya'da hesap açtığı, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu ifade ediliyor. Demirci'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsinin yanı sıra "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:13
  1. Atalay Demirci
  2. darbe girişimini
  3. FETÖ

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