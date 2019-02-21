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KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Bursa’da kaçak ürün sattıkları tespit edilen iş yerleri ve şahıslara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:10
KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Bursa’da kaçak ürün sattıkları tespit edilen iş yerleri ve şahıslara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenledi. 3 ayrı operasyonda toplamda 157 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve ilçelerinde kaçak ürün satışı yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıs ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Karacabey ilçesinde R.Ş. isimli şahsa ait depodan 118 bin lira değerinde 2 bin 952 şişe kaçak şarap, Bursa merkezde K.A. isimli şahsa ait 14 bin lira değerinde bin 750 paket kaçak sigara, yabancı uyruklu A.A. isimli şahsın üzerinden de 25 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi. Toplamda 157 bin liralık kaçak ürün ele geçiren ekipler şahıslar hakkında gerekli işlemleri yaparak malzemelere el koydu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:10
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