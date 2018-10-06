Kombi bakımı ve baca temizliği ne zaman ve nasıl yapılır? kombi baca temizliğinin püf noktaları

Soğuk hava yüzünü göstermeye başladı. Artık yazlık elbiseler çıkartılıp kışlık elbiseler giymeye hazır hale geldi. Soğuklar kendini hissettirmeye başlarken, İGDAŞ’dan kombi bakımı ve baca temizliği konusunda uyarı geldi. Peki daha tasarruflu olması için kombi bakımı nasıl yapılır? Baca temizliği nedir ve baca temizliği nasıl yapılır?

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ), güvenli doğalgaz kullanımı için baca temizliğinin ve kombi, şofben, soba gibi yakıcı cihaz bakımlarının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Kombi yetkili teknisyeni Hatem Yaşar, özellikle kış aylarında oluşan fazla gaz akışından dolayı sürekli kullanım içerisinde olan kombilerin periyodik bakımlardan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yaşar, “Bacalarınızı yılda en az bir kez özellikle kış sezonu öncesi mutlaka temizlettirin. Bacalı cihazlarınıza yetkili servisi çağırarak bakım yaptırın. Cihaz bacalarına kesinlikle aspiratör bacası bağlatmayın.” dedi.

İGDAŞ'dan baca temizliği uyarısı

İGDAŞ, doğalgaz kullanımında hem güvenlik hem de verimlilik sağlayan tedbirleri hatırlatarak, kış başlamadan önce baca temizliğinin, kombi, şofben, soba gibi doğalgazlı cihazların bakımlarının yaptırılması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. İGDAŞ yaptığı açıklamada, güvenlik için dikkat edilmesi gereken konular da şöyle sıralandı: "Tesisatlarınıza İGDAŞ'a bilgi vermeden kesinlikle müdahale etmeyin ve yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyin. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda ve mekanlarda kesinlikle yatmayın, uyumayın. Bacalı cihaz bulunan odanın kullanım amacını değiştirirken mutlaka İGDAŞ'a haber verin. Gazınızı açtırdıktan sonra tesisatınıza yeni bir cihaz bağlatmanız gerekirse, mutlaka bu durumdan İGDAŞ'ı haberdar ediniz. Bunun için 153'ü arayarak bize ulaşabilirsiniz. Pencere veya duvarınıza monte edilen, ortama taze hava girmesini ve herhangi bir gaz kaçağı durumunda da doğalgazın dışarıya tahliye edilmesini sağlayan menfezlerinizi asla iptal etmeyin ve kapatmayın.

Yetkili servislere bakım yaptırın

Ocağınızı temizlerken ocağı doğalgaz tesisatına bağlayan esnek bağlantı elemanını çektirmeyin. İşlevselliğini ve sızdırmazlık özelliğini sık sık kontrol etmeyi unutmayın. Yakıcı cihazlarınıza her yıl ısıtma sezonu başında yetkili servisler aracılığıyla bakım yaptırın. Bacalı cihaz kullanıyorsanız, cihazınızın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka kontrol ettirin. Bacalı cihazınızın bulunduğu odada karbonmoksit algılama cihazı kullanın.Temin edeceğiniz karbonmoksit algılama cihazının gerekli kalite şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edin." Her yıl kış mevsimi gelmeden kombinize genel bakım yaptırmalısınız. Kombi bakımı demek iyi bir performans, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek demektir.

Bakımlarda neler yapılmalı?

Cihazın Tozları Temizlenmeli.

Yanma haznesinde biriken tozlar temizlenmeli.

Tesisat Filitresi sökülüp temizlenmeli.

Brulör sökülüp yıkanmalı.

Meme gözeneklerindeki Tozlar temizlenmeli.

Ateşleme Elektrotları Zımparalanmalı

Prop gözleri Temizlenmeli.

Fan Motorundaki Fanın Tozları fırça ile temizlenmeli.

Genleşme tankındaki Hava oranı ölçülmeli. Gerekirse gaz basılmalı

NTC termostatlar değerleri ölçülmeli.Düşük değerli hassaslığını yitirmiş N.T.C Termostat değişmeli.

Gaz valfi üzerinden kombinin kalori kapasite ayarı yapılmalı.

Cihaz bakımı bittikten sonra çalıştırılıp kontrol edilmeli.

Sıcak su akışı kontrol edilmeli.

Cihazın müşteri gözetiminde son kontrolü yapılıp teslim edilmeli.

Bacalı cihazlarda baca emniyet limiti hassaslığı kontrol edilmeli ve gerekirse baca emniyet limiti mutlaka değiştirilmeli.