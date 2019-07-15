0553 313 94 23

Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda komandolar, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan 3 odalı mağaradaki gıda malzemelerini imha etti

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda komandolar, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan 3 odalı mağaradaki gıda malzemelerini ortadan kaldırdı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, sağ ele geçirilen PKK'lı bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, erzak deposu olarak kullanılan bir mağara bulundu.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 3 odalı mağarada ele geçirilen 350 paket çay, 50 teneke ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot, 20 çuval un, 20 çuval bulgur, 30 çuval pirinç, 10 çuval kuru fasulye, 10 çuval nohut, 3 çuval şeker, 2 çuval tuz, 50 şişe tahin-pekmez ve 2 çuval salça, komandolar tarafından yerinde imha edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
  1. gıda malzemeleri
  2. Irak'ın kuzeyi
  3. mağara
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. Pençe harekatı
  6. PKK
  7. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil toplum kuruluşlarından çevre duyarlılığı çağrısı
    1. Sivil toplum kuruluşlarından çevre..
    2. İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de..
    3. Elazığlı öğretmenler, şehitler için..
    4. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    5. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    6. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    7. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    8. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    9. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    10. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    11. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    12. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    13. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    14. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    15. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    16. Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep..
    17. Kocaeli’nin ilk millet bahçesi açıldı
    18. Otomobil takla attı! Yaralılar var
    19. Komandolar, teröristlerin malzeme..
    20. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    21. "15 Temmuz" fotoğraf sergisi ve..
    22. Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma..
    23. Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
    24. Gençlerden 15 Temmuz’a özel klip
    25. Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla..
    27. Şanlıurfa’da şehit aileleri ve gaziler..
    28. Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına..
    29. AK Parti Kadın Kolları Başkanı..
    30. Başakşehir 15 Temmuz’u unutmadı
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”