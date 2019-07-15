Komandolar, teröristlerin malzeme deposunu imha etti Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda komandolar, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan 3 odalı mağaradaki gıda malzemelerini imha etti

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda komandolar, PKK'lı teröristlerce depo olarak kullanılan 3 odalı mağaradaki gıda malzemelerini ortadan kaldırdı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, devam eden Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, sağ ele geçirilen PKK'lı bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, erzak deposu olarak kullanılan bir mağara bulundu. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki 3 odalı mağarada ele geçirilen 350 paket çay, 50 teneke ayçiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot, 20 çuval un, 20 çuval bulgur, 30 çuval pirinç, 10 çuval kuru fasulye, 10 çuval nohut, 3 çuval şeker, 2 çuval tuz, 50 şişe tahin-pekmez ve 2 çuval salça, komandolar tarafından yerinde imha edildi.

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