Komandolar teröristlere göz açtırmıyor Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, komandoların terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları imha ettiği görseller paylaşıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcılar (EYP) ve mayınların komandolar tarafından imha edildiği görseller paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Pençe-2 Harekatı ile Irak'ın kuzeyinde dağ-bayır demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör örgütü PKK'nın sığınak, barınak, mağara, EYP ve mayınları teker teker imha ediliyor." mesajına yer verildi. Paylaşımda ayrıca harekata katılan komando birliklerinin arazi şartlarındaki görsellerine yer verildi.

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