Komandolar PKK'lıları şoka soktu! Pençe Harekatı'nda flaş gelişme Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.'' denildi.

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