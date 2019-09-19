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Pençe Harekatı'nda yeni safhaya geçildi!

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-3 Harekatı’nda yeni bir aşamaya geçildi. Bölgeye yeni komando birlikleri indirilirken, Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil’den doğuya doğru harekat genişletiliyor. Hedef, teröristlerin kış tertiplenmesine darbe vurmak.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:20
Pençe Harekatı'nda yeni safhaya geçildi!

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonlarında toplam 370 kilometrelik alan kontrol altına alındı. Sinat-Haftanin bölgesinde icra edilen Pençe-3 Operasyonu doğuya doğru 60 kilometrekare genişletildi. Harekâtın daha derine inmesi anlamına gelen bu genişleme, PKK’nın kış üslenmesine karşı önlem olarak planlandı. Pençe operasyonları kapsamında şu ana kadar toplam 111 terörist etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyinde sadece hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 357 oldu. Dün bu rakama Irak kuzeyindeki Zap’ta imha edilen 2 terörist de eklenince sayı 359'a yükseldi. Son 4 aylık sayı böylece kara-hava toplamda 419 oldu.

Operasyon genişliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtlarına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Irak kuzeyinde devam eden harekatlara ilişkin bilgi veren Cari İşlem Şube Müdürü Albay Tamer Zincir, Hakurk bölgesinde komando tugayları, topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarıyla başlatılan ve Pençe-2 ile genişletilen Pençe Operasyonunun başarıyla devam ettiğini, yine Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristler ve barınaklarını imha etmek amacıyla 23 Ağustos'ta başlatılan Pençe -3 operasyonunun da 13 Eylül itibariyle doğu istikametinde geliştirilerek sürdürüldüğünü söyledi. Albay Zincir, Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik bir alanın daha temizlenmesinin planlandığını açıkladı.

Havada büyük sonuç

Albay Zincir'in verdiği bilgiye göre, PKK'nın Pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar 111 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 315 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 95 adet çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 adet mühimmat ile 289 adet mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 adet tüp ele geçirilerek imha edildi. Pençe ile koordineli olarak Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgelerinin de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vurulduğunu belirten Albay Zincir, "Özellikle Millî İstihbarat Teşkilatımızla koordineli icra edilen hava harekâtları sonucu örgütün sözde yöneticileri teker teker etkisiz hale getirilmektedir. Pençe Harekâtı'nın başladığı tarihten bugüne kadar Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen toplam 417 PKK'lı teröristin 111'ini Pençe kapsamındakiler oluşturmuştur. 417 teröristin 357'sinin düzenlenen hava harekâtları ile vurulmuş olması hava harekâtlarının etkinliğini ortaya koyuyor" diye konuştu. Zincir'in verdiği 417 rakamına dün 2 terörist daha eklenince sayı 419 oldu.

Komandolar bölgede

Bilgilendirme toplantısı sonrası harekâtın detayına ilişkin bilgi veren askeri kaynaklar, Pençe-3'ün 60 kilometrekare derinliğinde genişletilmesine ilişkin, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi" dedi. Kaynaklar, "Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekât bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde barınmayı planladığı bölge. Alan hakimiyetini daha iyi sağlamak ve teröristlerin kış planının engellenmesi için bölgenin kontrol altına alınması faaliyetlerine devam ediliyor" bilgisini verdi.

Uzaktan emniyet

Askeri kaynaklar, Pençe harekâtları kapsamında kontrol altına alınan toplam alanın 370 kilometre olduğunu ve bu alan çevresindeki bölgelerde de operasyonların sürdüğünü kaydetti. Kaynaklar, Pençe 1 ve 2 ile yaklaşık 30 km derinliğe inildiğini ve buralarda birliklerin konuşlandığını, yine Pençe-3 de dahil son intikallerle başta Şırnak olmak üzere hudut emniyetinin 'ileriden' sağlandığını vurguladı. Pençe-3'le birlikte 60 kilometrekarelik derinlikte güvenlik sağlandıktan sonra buralara üs bölgeleri inşa edilecek.

Hakkari’de 2 terörist etkisiz

Hakkari’de Jandarma ve MİT’in düzenlediği ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi. Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi. Öte yandan yine Hakkari’de polis ekiplerince ikna edilen 1 PKK’lı terörist teslim oldu.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:20
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. Pençe Harekatı
  4. kuzey ırak
  5. PKK
  6. Pençe operasyonları

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