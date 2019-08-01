Komando eğitimini tamamlayan 2’nci dönem Somalili askerler mezun oldu Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.

Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.

Isparta’da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında, Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.

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