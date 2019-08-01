Komando eğitimini tamamlayan 2’nci dönem Somalili askerler mezun oldu
Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.01 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.
Isparta’da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında, Komando Temel Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan 2’nci Dönem Somali uyruklu Misafir Askeri Personel için tören düzenlendi.
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