Komando Bölük Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Ankara’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü gerekçesiyle Samsun’un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.17 Ekim 2018 Çarşamba 13:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ladik ilçesinde dün operasyon düzenledi.
Ankara'ya gönderildi
Operasyonda, Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen M.B., işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderildi.
Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B.’nin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından görüştüğü iddia edildi.
YORUM YAZ