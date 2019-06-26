Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.

Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis’e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye’deki birliklere geçecekleri öğrenildi.

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