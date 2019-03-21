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Kolu sakat gibi davrandı, yardım gecikmedi

Tokatlı Youtuber’in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:46
Kolu sakat gibi davrandı, yardım gecikmedi

Tokatlı Youtuber’in yaptığı sosyal deneyde insanların yardım severliği gözler önüne serildi.


Gaziosmanpaşa Bulvarında kolu sakat gibi davranarak insanlardan ayakkabılarını bağlaması için yardım isteyen Youtuber’ın bu çağrısına insanlar duyarsız kalmadı. Gencin isteğini hiç düşünmeden yerine getiren vatandaşlar yardımseverlikleri ile dikkat çekti. Ayrıca montunu giyemediğini söyleyen Youtuber’a yolda vatandaşlar montunu giymesinde yardımcı oldu. Oğuzhan Boztaş arkadaşı Umut Can Karnak ile yaptıkları sosyal deneyle insanların duyarlılıklarını gözler önüne sermek istediklerini, Tokat halkının yardım severliğinin üst seviyede olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:46
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