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Kolunun alçıya alındığını bildirmeyen aday KPSS'ye giremedi

Sivas'ta KPSS'ye başvuru yapan bir adayın, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadığı öğrenildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:34
Kolunun alçıya alındığını bildirmeyen aday KPSS'ye giremedi

Sivas'ta, kolunun alçıda olduğunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) bildirmeyen aday sınava alınmadı.

Öğretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) birinci oturumuna Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı.

Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı.

'SINAVA ALINMAYACAĞIMI BİLMİYORDUM'

Adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı.

Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alçılı olarak sınava alınmayacağımı bilmiyordum. Zaten alçıya alınalı 3 gün oldu, alçılı girmek de yasakmış. Giriş belgesinde de yazmıyor, bize de bilgilendirme olmadı." diye konuştu.

Kimi adaylar ise sınavda kabul edilmeyen kimlik belgesi getirdiği veya geç kaldığı için sınava giremedi.

Sınavın başlamasının ardından çocuklarını dışarıda bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Eşleri sınava giren adaylar ise dışarıda çocuklarıyla sınavın sona ermesini bekledi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 11:34
  1. Sivas
  2. KPSS
  3. Kamu Personel Seçme Sınavı

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