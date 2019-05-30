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Koltukta değişim yerine kaplama

Tokat’ta bayram öncesinde koltuk ve kanepelerini yenilemek isteyen vatandaşların birçoğu daha hesaplı olması nedeniyle döşemecileri tercih ediyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:51
Koltukta değişim yerine kaplama

Tokat’ta bayram öncesinde koltuk ve kanepelerini yenilemek isteyen vatandaşların birçoğu daha hesaplı olması nedeniyle döşemecileri tercih ediyor.


Ramazan Bayramı öncesinde eskiyen mobilyalarını pahalı olması nedeniyle yenileyemeyen vatandaşların birçoğu yüzletmeyi tercih ediyor. Eskiyen kanepe vekoltuk takımları yenilenen yüzleri ile sıfırdan farksız hale gelirken, vatandaşın cebinden daha az para çıkıyor. Bayrama günler kala yoğunluk yaşayan esnaflar ise işlerinden memnun. Mobilyada geri dönüşüm için adeta sıraya giren vatandaşın taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden İsmail Önlü, “Vatandaşa koltuk takımı veya kanepesini yeniletmek daha makul geliyor. Çünkü sıfır mobilya fiyatları yüksek. Bu anlamda insanlara mobilyalarını yüzletmek daha makul geliyor. Yüzlenen mobilyaların sıfırdan pek farkı olmuyor. Burada fiyatı kumaşı belirliyor. Ortalama olarak bir oturma grubu yaklaşık 3 bin liraya yenileniyor. Bir mağazadan mobilya almak istese 7 bin lirayı buluyor. Yüzletmek daha makul geliyor” dedi.


Bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Önlü, taleplere yetişebilmek için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:51
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