Koltuk takımıyla tehlikeli yolculuk
Ordu’nun Ünye ilçesinde üzerinde koltuk takımı olan araç trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.28 Temmuz 2019 Pazar 17:47
Ordu’nun Ünye ilçesinde üzerinde koltuk takımı olan araç trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.
İlçenin Gölevi Mahallesi’nde Ordu-Samsun karayolu üzerinde Samsun istikametine giden sürücü, aracın üzerindeki koltuk takımı ile trafiği tehlikeye attı. Vatandaşlar sürücünün umursamazlığını cep telefonu ile çekerek, şaşkınlıklarını dile getirdiler.
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