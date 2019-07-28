Koltuk takımıyla tehlikeli yolculuk Ordu’nun Ünye ilçesinde üzerinde koltuk takımı olan araç trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde üzerinde koltuk takımı olan araç trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.

İlçenin Gölevi Mahallesi’nde Ordu-Samsun karayolu üzerinde Samsun istikametine giden sürücü, aracın üzerindeki koltuk takımı ile trafiği tehlikeye attı. Vatandaşlar sürücünün umursamazlığını cep telefonu ile çekerek, şaşkınlıklarını dile getirdiler.

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