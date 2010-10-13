Koltuk hesabı

ERTOSUN İTİRAF ETTİ: “ADAY OLABİLİRİM”



Yeni Akit’e konuşan HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, neden istifa etmediğini “birikimini aktarma sorumluluğuna” bağladı. Ertosun, “Ben birikimlerimi diğer arkadaşlara aktarmak zorundayım. Bu benim vicdani borcumdur. Ben bunları mezara mı götüreceğim?” dedi. Ertosun, HSYK başkanvekili olmak istediği iddialarına karşılık, “Burada en kıdemli olan benim. HSYK başkanvekili de olabilirim, daire başkanı da olabilirim. Aday olmam mümkün. Buna arkadaşlarla oturup görüştükten sonra karar vereceğiz” diye konuştu. Ertosun, Kadir Özbek’in Yargıtay Başkanlığı’na, Suna Türkoğlu’nun ise Danıştay Daire Başkanlığına geçmek için istifa ettiği iddialarına ise şu karşılığı verdi: “Bence hiçbir mahsur yok. Gayet ehliyetli, birikimli insanlar. Arkadaşlar Yargıtay’a, Danıştay’a dönmüşlerse niye bir göreve talip olmasınlar? Bir göreve talip olmak sorumluluk duygusudur. Yükselmeyi terfi etmeyi kim istemez?”



“TUTARSIZLIK”



Emekli Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu ise istifa eden HSYK üyelerinin bugün ve yarın için hesapları olduğunu söyledi. Kayasu, “Madem baskı var, Ali Suat Ertosun niye ayrılmadı? Bence burada bir tutarsızlık var. 3 tanesinin zaten görev süreleri dolmak üzere. Bence bir hesapları var gibi görünüyor” dedi.



“YARGI MENSUPLARI SORUMLU DAVRANMALI”



Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, istifaların “adli nizamı bozmaya ve siyasilere gözdağı vermeye yönelik” olduğunu belirterek, “Yargı mensupları, yaygaraya vesile olabilecek davranışlardan uzak durmalı ve milletin huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalıdır” diye konuştu.



“SAMİMİYETTEN UZAK BİR DAVRANIŞ”



Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Sinan Kılıçkaya ise istifaları “samimiyetten ve demokrasi ahlakından çok uzak bir davranış” olarak nitelendirdi. Kılıçkaya, “Samimi olsalardı 12 Eylül’den hemen sonra 13 Eylül’de istifa etmeleri gerekirdi. Çünkü bu üyeler referandumda açıkça iradelerini ortaya koyup hayır dediler” dedi.



SEPTİOĞLU: HSYK'DAKİ İSTİFALAR TAMAMEN ŞOV



Elazığ Baro Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu da, HSYK'dan istifa eden kişilerin emekliliklerine zaten kısa bir süre kaldığını ve istifaların tamamen şov amaçlı olduğunu söyledi. Yapılan istifaların 17 Ekim'de yapılacak HSYK seçimlerini etkileyeceğini düşünmediğini ve istifaların Anayasa Paketi'nin kabulüne bir tepki olduğunu belirten Septioğlu, "Gerçekçi olsalardı, paket referandumda 'evet' almadan önce istifa ederlerdi" dedi.



HSYK ÜYELİĞİ ADAYLIĞINDAN ÇEKİLMELER



Bu arada; Türkiye Adalet Akademisi Kurucu Başkanı ve Yargıtay Onursal üyesi Doç. Dr. Cevdet İlhan Günay, Akademi kontenjanından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği adaylığından vazgeçtiğini bildirdi. Muş Cumhuriyet Başsavcısı Feridun Süzer de, HSYK üyeliği için yaptığı adaylık başvurusundan çekildiğini bildirdi. Süzer, çekilme gerekçesini açıklamadı. Bugün baro başkanlarının adaylarından AYM’ye üye seçilecek TBMM- TBMM Genel Kurulu'nda, bugün, baro başkanlarının avukatlar arasından gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi için bir üye seçilecek. Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17'ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan seçimlerde en çok oy alan Celal Mümtaz Akıncı (Afyonkarahisar Barosu Başkanı), Ali Dilber (Düzce Barosu Başkanı) ile Sait Sever (eski Muş Barosu Başkanı) aday gösterilmişti.