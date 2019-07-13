Koltuğun sırt bölümünde 473 gram uyuşturucu ele geçirildi Adana’da şüphe üzerine durdurulup hassas burunlu narkotik köpeği tarafından arama yapılan otomobilin arka koltuğunun sırt bölümüne gizlenmiş halde 473 gram metamfetamin ele geçirilirken zanlı tutuklandı.

Adana’da şüphe üzerine durdurulup hassas burunlu narkotik köpeği tarafından arama yapılan otomobilin arka koltuğunun sırt bölümüne gizlenmiş halde 473 gram metamfetamin ele geçirilirken zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümit A. (30) yönetimindeki doğu illerinden gelen bir otomobilde uyuşturucu olabileceğinden şüphelenerek İncirlik Park alanında durdu. Polis otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulunamayınca hassas burunlu uyuşturucu köpeği devreye girdi. Köpek, arama sırasında arka koltuğun sırt kısmına tepki verdi. Polis koltuğun sırt kısmını açtığında 4 pakette 473 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken zanlı emniyete götürüldü. Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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