CHP grevde!

Meclis kürsülerinden, miting meydanlarından demokrasi naraları atan CHP’nin delege hinliği ifşa oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu’nun parti içindeki muhalif dalganın önüne geçebilmek için oy oranının fazla olduğu illerde delege sayısını az gösterdiği, tabela partisi olduğu şehirlerde ise delege sayısının fazla olduğu ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 565 bin oy alan CHP’nin delege sayısını 206 gösterdiği, 2.5 milyona yakın oy aldığı Ege Bölgesi’ne ise sadece 162 delegenin düştüğü belirlendi. Oy deposu olarak gösterilen Akdeniz bölgesinde de CHP’nin aldığı oy 1.5 milyonu aşarken, bu bölgeyi temsil eden delege sayısının 150 olduğu tespit edildi. 125 bin oy aldığı Edirne’ye 8 delege gösteren Kılıçdaroğlu’nun 20 bin oy aldığı Diyarbakır’da 22 delege seçtiği belirtildi.

EGE’DEKİ KRİZ ORTADA

Kılıçdaroğlu’nun CHP’de ‘tek adam’ olma mücadelesinin perde arkasında delege yapısının yattığı gün yüzüne çıktı. Akit’in ulaştığı veriler, Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu delege sistemi ile garanti altına aldığını gözler önüne serdi. Her seçimde oylarını katladığı Ege bölgesinde CHP’nin aldığı oy 2 milyon 346 bin olurken, temsil edilen delege sayısı 162 olarak belirlendi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise CHP’nin aldığı oy 295 bin 494, temsil edildiği delege sayısı da 116. Güneydoğu’dan 8 kat fazla oy alan Ege’de 14 bin 481 kişiyi 1 delege temsil ediyor. Güneydoğu Anadolu’da ise 2 bin 547 kişiye bir delege düşüyor.

BİR DELEGEYE 11 BİN KİŞİ

1 milyon 558 bin 663 oy aldığı Akdeniz bölgesinde CHP’yi 150 delege temsil ediyor. Her 1 delegeye 10 bin 391 kişi düşüyor. Doğu Anadolu bölgesinde CHP’nin aldığı oy 268 bin 960. Doğu Anadolu’daki delege sayısı 105. Yani 1 delege 2 bin 561 kişiyi temsil ediyor. 4 milyon 242 bin 570 oy aldığı Marmara bölgesinden 357 delege gösteren CHP, 997 bin oy aldığı Karadeniz bölgesine 143 delege verdi. Marmara’da CHP’li 1 delegeye 11 bin kişi düşerken, Karadeniz’de 1 delegeye 6 bin 977 kişi düşüyor. İç Anadolu bölgesinde de 1 milyon 640 bin oy alan CHP, bölgeye 194 delege verdi. İç Anadolu’da 1 delegeye 8 bin 450 kişi düşüyor.

DİYARBAKIR’A YÜKLENDİ, KOCAELİ’Yİ SİLDİ

“Siyasi ahlak yasası” , “Demokrasi” diyerek politik rant elde etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si 21 bin oy aldığı Diyarbakır’da 22 delege gösteriyor. Yüzde 5’in altında oy alınan Diyarbakır’da 967 kişiye 1 delege düşüyor. 245 bin oy aldığı Kocaeli’nde ise temsil edilen delege sayısı 22. Yani 11 bin 73 kişiyi 1 delege temsil ediyor. 34 bin oy alınan Şanlıurfa’ya 24 delege verilirken, 45 bin oyun çıkarıldığı Yalova’ya 4 delege düşüyor. İnce’nin memleketi Yalova’da 11 bin 246 kişiyi 1 delege temsil ediyor. Mardin’de 13 bin oy alan CHP, buradan 12 delege gösteriyor. Birinci parti çıktığı Tekirdağ’da 253 bin oy alan CHP’yi Tekirdağ’da 15 delege temsil ediyor. Mardin’de 1 delegeye bin 83 kişi düşerken, Tekirdağ’da ise bin 686 kişi. Hiç vekil çıkaramadığı ve 3 bin 310 oy aldığı Bingöl’de ise, CHP’ye 6 delege düşüyor.

FOYALARI ORTAYA ÇIKTI

Zonguldak, Eskişehir ve Mersin gibi illerde birinci parti çıkan CHP aynı taktiği burada da uyguladı. Zonguldak’ta 1. parti çıkan CHP, 119 bin oy aldığı Zonguldak’a 12 delege verdi. 188 bin oyun çıktığı Eskişehir’de 13 delege seçen Kılıçdaroğlu’nun CHP’si 305 bin oy aldığı Mersin’e 26 delege yazdı. 109 bin oy aldığı Kayseri’ye 19, 25 bin oy aldığı Karabük’e 5 delege yazan CHP, 37 bin oy çıkan Elazığ’a ise tam 9 delege verdi. Delege muammasında göze çarpan diğer iller şu şekilde: “İstanbul: 2 milyon 495 bin oy 209 delege, Ankara: 925 bin oy 74 delege, İzmir: 1 milyon 204 bin oy 67 delege, Bursa: 443 bin oy 41 delege, Tokat: 79 bin oy 11 delege, Tekirdağ: 253 bin oy 15 delege, Van: 13 bin oy 16 delege, Niğde: 42 bin oy 7 delege, Iğdır: 2 bin oy 4 delege, Erzurum: 19 bin oy 12 delege, Batman: 5 bin oy 8 delege, Aksaray: 23 bin oy 6 delege, Adıyaman: 41 bin oy 10 delege, Sakarya: 88 bin oy 16 delege, Hakkari: 4 bin oy 6 delege, Kütahya: 50 bin oy 8 delege, Kırklareli: 118 bin oy 9 delege.”

KURULTAYCILAR OTURMA EYLEMİ VE AÇLIK GREVİNDE

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine CHP Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine ve oturma eylemine başladı. Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP delegesi, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 1 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor. Bu arada imza veren bazı delegeler de Genel Merkez’in önünde oturma eylemi yaptı. Delegeler adına basın açıklaması yapan CHP Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, kurultay talebinde bulunanların imzasına sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık ise CHP’de olağanüstü kurultay taleplerinin gerçekleşmesi adına eylem yaptıklarını, talepleri gerçekleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanı ve Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal da demokratik taleplerinin arkasında duracaklarını ve haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

GENEL MERKEZ: YETERLİ İMZA YOK

CHP Genel Merkezi tarafından, olağanüstü kurultay için imza veren delege sayısının 569’da kaldığı, kurultay için gerekli 622 sayısına ulaşılamadığı belirtildi. CHP’den, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İmza süreci dün biterken, partiden yapılan açıklamada, “Partimize kayıtlı toplam kurultay delegesi bin 242 olup, tüzüğümüz uyarınca olağanüstü kurultay için gerekli olan salt çoğunluk 622’dir. Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır ” denildi.

31’İ İMZALARINI GERİ ÇEKTİ

Tüzüğe göre, 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görüldüğü ifade edilen açıklamada, “Genel merkezimize sunulan tüm belgeler şeffaflık ilkemiz gereğince Parti Meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin, örgüt başkanlarımızın ve tüm basın mensuplarının incelemelerine Yazı İşleri Birimimizde açıktır.” ifadesi kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU TASFİYE İÇİN YARIN MYK’YI TOPLUYOR

Öte yandan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 Ağustos Çarşamba günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da bazı değişikliklere gidebileceği ifade ediliyor.